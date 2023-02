Utzstetten: Brand in Wohnhaus

Am Dienstagnachmittag geriet ein Wohnhaus in Täferrot in Brand. Feuerwehren aus mehreren umliegenden Gemeinden waren beim Löschen im Einsatz.

Laut Polizei geriet am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein älteres Wohngebäude auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Brunnenweg in Utzstetten in Brand. Zur Brandbekämpfung seien derzeit die Feuerwehren aus Täferrot, Mutlangen und Leinzell sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Nach vorliegenden Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches keine Personen im Gebäude. Die Brandursache als auch das Schadensausmaß sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, so die Polizei. Es seien auch bislang keine verletzte Personen zu beklagen. Der Polizeiposten Leinzell hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

