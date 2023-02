Erdbebenhilfe für Türkei: Spendenaufruf des Alevitischen Kulturzentrums Schwäbisch Gmünd

Foto: alevit

In der Nacht vom 5. auf den 6. Februar bebte in der Türkei und in Syrien die Erde, Das Alevitische Kulturzentrum Schwäbisch Gmünd organisierte daraufhin Hilfslieferungen. Wie man jetzt weiter helfen kann.

Mittwoch, 15. Februar 2023

Sarah Fleischer

35 Sekunden Lesedauer



Nach den Erdbeben in der Türkei am 5. Februar stellte das Alevitische Kulturzentrum seine Räumlichkeiten für einen Spendenaufruf zur Verfügung. Die Organisation führte der Vorstand des Alevitischen Kulturzentrums sowie der Alevitischen Jugend aus Schwäbisch Gmünd. In Zusammenarbeit mit Schwäbisch Gmünd und Aalen sowie dem Deutschen Roten Kreuz wurden die Spenden am 11. Februar in vier Lkws und drei Anhängern nach Aalen transportiert. Da die Stadt Aalen die Partnerstadt von Hatay in der Türkei ist, gehen die Sachspenden dorthin. Nun werden vor allem Geldspenden benötigt:Empfänger: Alevitischer Kulturverein Schwäbisch GmündKreditinstitut: VR-​Bank Ostalb eGIBAN: DE42 6149 0150 0410 3620 26, BIC: GENODESIAAVVerwendungszweck: Erdbeben in der Türkei

256 Aufrufe

140 Wörter

1 Stunde Online



