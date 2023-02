Freiwillige Feuerwehr Rechberg: Sieben Einsätze im vergangenen Jahr

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Abteilung Rechberg im örtlichen Feuerwehrhaus konnten die Männer und Frauen auf ein erfolg– und ereignisreiches Jahr zurückblicken.

Der Personalstand beträgt 45 Mitglieder; 29 Kameradinnen und Kameraden befinden sich davon in der aktiven Wehr, 11 in der Jugendabteilung und 5 Mitglieder in der Altersabteilung. Die Rechberger Wehr hatte im vergangenen Jahr 2022 sieben Einsätze zu bewältigen. Das hierzu notwendige Wissen und die Fähigkeiten und Fertigkeiten im Ablauf erarbeitete sich die Abteilung in insgesamt 35 Übungsabenden.





