Glasfaser: Gemeinde und SDT​.net machen Böbingern im März ein Angebot

Foto: bri

Beim Breitbandausbau setzt die Gemeinde Böbingen auf eine Zusammenarbeit mit dem Anbieter SDT​.net aus Aalen. Wer einen Vertrag über zwei Jahre abschließt, bekommt den Glasfaser-​Hausanschluss kostenlos. Die „einmalige Chance“ soll zeitnah bei einer Versammlung vorgestellt werden.

Mittwoch, 15. Februar 2023

Benjamin Richter

Ursprünglich, erinnert Bürgermeister Jürgen Stempfle, sei ein öffentlicher Ausbau über das „Weiße-​Flecken-​Programm“ mit einer Förderquote von 90 Prozent angedacht gewesen.

Bei der dafür erforderlichen Markterkundung mit dem Ziel herauszufinden, für welche Gebiete ein Ausbau-​Interesse durch privatwirtschaftliche Kommunikationsdienstleister besteht, habe sich SDT​.net allerdings „verspätet“ gemeldet, so der Rathauschef.

Der Anbieter aus Aalen habe dann, wie Vorstand Bernd Sontheimer fortfährt, darauf aufmerksam gemacht, dass er in Böbingen schon seit einigen Jahren mehr als 30 Mbit/​Sekunde – die Untergrenze für das „Weiße-​Flecken-​Programm“ – angeboten habe. Also kein Anspruch auf Fördergeld?

Was in einen Rechtsstreit hätte münden können, sollte der Anfang einer neuen Kooperation werden, durch die in den kommenden drei Jahren alle Böbinger Bürger, die dies wünschen, in den Genuss eines Hausanschlusses an das Glasfasernetz kommen sollen.





Wozu sich der Anbieter SDT​.net mit der einseitigen Verbindlichkeitserklärung verpflichtet hat und warum Bürgermeister Stempfle das Angebot allen Böbingerinnen und Böbingern ans Herz legt, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch online im iKiosk.

