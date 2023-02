Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

Die tollen Tage eilen ihrem Höhepunkt entgegen. Deshalb gibt es im WochenBlatt der Rems-​Zeitung eine Vorschau auf den Donzdorfer Fasnetsumzug, der sich am Sonntag ab 14 Uhr durch das liebevoll „Klein-​Paris“ genannte Städtchen schlängelt. Das Orts-​Porträt entführt die Leserinnen und Leser nach Beuren bei Heubach, einen Kreuzungspunkt zahlreicher Wanderwege. Und nicht zuletzt wird die neue DRK-​Seniorenwohnanlage in Iggingen vorgestellt.

Mittwoch, 15. Februar 2023

Franz Graser





