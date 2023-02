Krebs: Warum erkranken immer mehr Kinder und Jugendliche?

Immer mehr Kinder und Jugendliche erkranken an Krebs – ohne dass Krebsforscher eine plausible Erklärung dafür haben. Stefan Pfister, einer der führenden Kinderonkologen bundesweit, zeigt auf, was die Therapie gerade in dieser Altersgruppe erschwert.

Mittwoch, 15. Februar 2023

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



Derzeit erkranken in Deutschland jedes Jahr rund 2000 Kinder neu an Krebs. Für Ärzte seien die Erkrankungen eine unglaubliche Herausforderung, sagt einer der führenden Kinderonkologen Deutschlands, Stefan Pfister. Der Direktor des Hopp-​Kindertumorzentrums in Heidelberg wurde für seine Forschung im Bereich der kindlichen Hirntumore mit dem wichtigsten deutschen Wissenschaftspreis, dem Leibniz-​Preis, ausgezeichnet.







Was man über Tumore im Kindesalter weiß und welche Therapien es gibt, sagt der 48-​Jährige anlässlich desWeltkinderkrebstags an diesem Mittwoch — zu lesen am 15. Februar auf der „Wissen“-Seite in der Rems-​Zeitung!



