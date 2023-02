Landesbischof Ernst-​Wilhelm Gohl besucht Neues Augustinus in Schwäbisch Gmünd

Foto: evgd

Dekanin Ursula Richter hatte den Landesbischof der Württembergischen evangelischen Landeskirche Ernst-​Wilhelm Gohl nach Schwäbisch Gmünd eingeladen. Dabei machte er sich auch ein Bild über den Baufortschritt am Neuen Augustinus.

Mittwoch, 15. Februar 2023

Sarah Fleischer

„Bei dieser großen Baumaßnahme sind wir sehr dankbar über die finanzielle Beteiligung der Landeskirche im Rahmen des 40-​Prozent-​Zuschusses des Ausgleichsstocks, um dieses Großprojekt zu stemmen“, lobte Dekanin Ursula Richter.



