Rathaussturm: Eine Übersicht für die Region

Foto: astavi

Die Narren fegen am Donnerstag durch die Amtsstuben und Sitzungssäle in und um Schwäbisch Gmünd. Hier ist was geboten.

Mittwoch, 15. Februar 2023

Thorsten Vaas

30 Sekunden Lesedauer



Am Donnerstag werden von den Narren die Rathäuser gestürmt und die Bürgermeister „abgesetzt“. Nachfolgend die Termine:16.16 Uhr, Rathaus11.11 Uhr, Bezirksamt11.11 Uhr Bezirksamt10.45 Uhr, Bezirksamt14.30 Uhr, Rathaus15.33 Uhr, Rathaus16.16 Uhr, Rathaus16.16 Uhr, Rathaus15 Uhr, Rathaus16.16 Rathaus10.45 Uhr, Rathaus17.01 Uhr, Kulturhalle/​Schwimmhalle (Büro)16 Uhr, Rathaus17 Uhr, Rathaus15.15 Uhr, Rathaus; anschließend Party am Lammplatz16.16 Uhr, Rathausplatz14.30 Uhr Rathausplatz11.11 Uhr, „Triumpmarsch“ (Kirchberg zum Platz zwischen Getränke Meyer und Rose‘n’Stoi)

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



160 Aufrufe

120 Wörter

39 Minuten Online



Beitrag teilen