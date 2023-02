Wie gelingt die Mobilitätswende auf der Ostalb?

Foto: gäss

Die Herausforderungen des Klimawandels und der Umgang mit Ressourcen stellen auch den Ostalbkreis vor Herausforderungen. Der Monat März des Kreisjubiläums „50 Jahre Ostalbkreis“ widmet sich daher mit einem Mobilitätsforum am 2. März dem Thema Nachhaltigkeit.

Mittwoch, 15. Februar 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 11 Sekunden Lesedauer



Am 2. März behandelt ein Mobilitätsforum im Rahmen des diesjährigen Kreisjubiläums die Frage „Wie gelingt die Mobilitätswende auf der Ostalb?“. Berthold Frieß, Amtschef des Verkehrsministeriums Baden-​Württemberg, wird im Rahmen der Veranstaltung Einblicke in die strategischen Ziele des Landes im Bereich der Mobilität gewähren und konkrete Ansätze zur Gestaltung der Mobilitätswende aufzeigen. Wolfgang Palm, Geschäftsführer der Papierfabrik Palm, und Marita Funk, Bürgermeisterin der Stadt Lorch, werden in Impulsvorträgen Herausforderungen und Lösungsansätze für den Bereich Nachhaltigkeit und Mobilität aus Perspektive der Wirtschaft beziehungsweise der Kommunen beschreiben.Mit Stefan Carsten wird ein Zukunftsforscher und Mobilitätsexperte zu den globalen Mobilitätstrends sprechen und Ansätze für die Weiterentwicklung der Mobilität in den ländlichen und verdichteten Räumen im Ostalbkreis aufzeigen. Carsten beschäftigt sich hierbei unter anderem mit der Bedeutung der Stadt– und Raumplanung für die Mobilität und der Schaffung von lebenswerten und multifunktionalen Räumen. Eine Podiumsdiskussion mit Landrat Joachim Bläse und allen Referenten wird das Mobilitätsforum abrunden.Die Veranstaltung findet ab 17 Uhr im Großen Sitzungssaal im Landratsamt in Aalen statt und richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger, Mobilitätsanbieter und Verantwortliche in Behörden und Unternehmen. Ab 17 Uhr sind Mobilitätsanbieter mit Infoständen vor Ort. Das Veranstaltungsprogramm beginnt um 18 Uhr. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist per E-​Mail unter mobilitaet@​ostalbkreis.​de oder telefonisch unter 07361 /​503‑1551 möglich.Weitere Termine aus dem Bereich Mobilität im Rahmen des Kreisjubiläums „50 Jahre Ostalbkreis“:Was bewegt den Ostalbkreis? 50 Jahre Mobilität im WandelBetriebsführung bei Go-​Ahead (Anmeldung unter mobilitaet@​ostalbkreis.​de oder 07361 /​503‑5438)

228 Aufrufe

286 Wörter

1 Stunde Online



