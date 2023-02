Ehrenamtliche Physiotherapie auf dem Schönblick: Hilfe, die etwas bewegt

Schülerinnen und Schüler, die in Mutlangen eine Physiotherapie-​Ausbildung absolvieren, helfen in ihrer Freizeit Menschen mit Behinderungen aus der Ukraine, die seit rund einem Jahr in der christlichen Einrichtung Schönblick eine Zuflucht gefunden haben.

Donnerstag, 16. Februar 2023

Gerold Bauer

Die Alleinerziehende Oksana Semeniuk, die mit ihren von Geburt an schwer beeinträchtigten Töchtern Katharina und Antonia seit Kriegsausbruch auf dem Rehnenhof lebt, betont: „Ich bin sehr sehr dankbar, dass meine beiden Töchter hier so gut betreut werden und durch die regelmäßigen Übungen bereits immense Fortschritte gemacht haben!“ In der Ukraine gäbe es während des Kriegs überhaupt keine Physiotherapie für die 23– und 17-​jährigen Patientinnen Katharina und Antonia. Aber auch hier in Deutschland ist es keineswegs selbstverständlich, das Geflüchtete mit gesundheitlichen Einschränkungen die optimale Versorgung bekommen.





