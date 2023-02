Galerie: Die Rathausstürme in der Region

Fotos: astavi, Haag, fleisa

Ob in Iggingen, Lindach, oder Großdeinbach: Am Donnerstag übernehmen Narren das Zepter in den Rathäusern der Region. Hier gibt’s die schönsten Bilder.

Donnerstag, 16. Februar 2023

Thorsten Vaas

13 Sekunden Lesedauer



Für die Bürgermeister in der Region gibt es am Schmotzigen Donnerstag keine Gnade — sie werden „abgesetzt“. In dieser Galerie zeigen wir die schönsten Fotos. Im Laufe des Tages gibt’s mehr.

