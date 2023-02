KiKa: Maja aus Böbingen bei „Dein Song“

Foto: bsb/​KiKA

Die 15. Staffel der KiKa-​Show „Dein Song“ startet am Montag, 20. Februar. Mit dabei: die 15-​jährige Maja aus Böbingen. Diesen Song stellt sie vor.

Donnerstag, 16. Februar 2023

Thorsten Vaas

Drei Songwriting-​Duos und elf Songwriter und Songwriterinnen im Alter von 14 bis 18 Jahren nehmen die musikalische Herausforderung an und sind über vier Wochen in 16 Folgen immer montags bis donnerstags um 19.25 Uhr in einem spannenden Kompositions-​Wettbewerb zu sehen. Mit dabei in Folge 4 am Donnerstag, 23. Februar, um 19.25 Uhr bei KiKA: die 15-​jährige Maja aus Böbingen an der Rems mit ihrem Song „Enough“.Tief durchatmen und sich bewusst machen, dass man nichts zu verlieren hat – so bereitet sich Maja auf ihre Auftritte vor. Wenn sie mit der Schulband zusammen auf der Bühne steht, fühlt sie sich frei und unbeschwert. Mit acht Jahren fing sie an, Klavier zu spielen und schnell kam die Leidenschaft für das Singen dazu. Auch wenn die 15-​Jährige gerne mit ihrer Musik bekannt werden würde, hat sie einen ganz speziellen Traumberuf: Heilerziehungspflegerin. Sie findet, dass es heutzutage viel zu wenig Menschen gibt, die sich dazu bereit erklären, benachteiligte Menschen zu betreuen. Majas Song behandelt eine Herzensangelegenheit: Früher bekam sie mit, wie andere Leute aus Neid über sie lästerten. Lange Zeit hielt sie sich dazu verschlossen, bevor sie sich endlich an ihre Mutter und beste Freundin wenden konnte. Mittlerweile hat sie ihren wahren Wert erkannt und gelernt, dass sie es nicht unbedingt jedem recht machen muss. Maja ist gut genug, so wie sie ist!Zum Jubiläum dürfen sich die Zuschauer und Zuschauerinnen auf eine neu formierte Jury freuen, die alle Kompositionen genau unter die Lupe nimmt und entscheidet, welche Songs es in die nächste Runde schaffen. Wer auf Schloss Biebrich in Wiesbaden die erste Casting-​Runde vor Singer-​Songwriter Kelvin Jones, „Frida Gold“-Sängerin Alina Süggeler, dem Schweizer Sänger und TV-​Star Luca Hänni sowie der Produzentin und Multi-​Instrumentalistin Suena erfolgreich absolviert, darf sich auf das neue Songwritingcamp freuen, das erstmals an geschichtsträchtiger Location auf Schloss Salem am Bodensee stattfindet. Nur sieben Talente schaffen es schließlich in die Live-​Finalshow, die am 17. März um 19.05 Uhr bei KiKA, auf kika​.de und zdf​tivi​.de sowie in der ZDFtivi-​App und im Anschluss auch im KiKA-​Player zu sehen sein wird

