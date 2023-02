Neues Jahr, neue Titel für Elisa Lechleitner

Mit glänzenden Zeiten in Sindelfingen, Frankfurt und Stuttgart hat sich die Leichtathletin Elisa Lechleitner aus Lorch für die Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund qualifiziert. Dort legt sie den Fokus am kommenden Wochenende ganz auf die 400-​Meter-​Strecke.

Donnerstag, 16. Februar 2023

Benjamin Richter

Die Teilnahme an den Leichtathletik-​Weltmeisterschaften 2022 in Eugene bedeutete für die Lorcherin Elisa Lechleitner die bisherige Krönung ihrer sportlichen Karriere.

Doch die Reise der 23-​Jährigen, die bis 2014 für die LG Staufen startete und seither für den Sport– und Kulturverein Eglosheim im Leichtathletik-​Zentrum Ludwigsburg unterwegs ist, geht weiter. In der diesjährigen Hallensaison befindet sie sich offenbar in einem Flow.

Bei den Süddeutschen Hallenmeisterschaften in Sindelfingen holte sie sich vor knapp zwei Wochen, am 5. Februar, über 400 Meter in persönlicher Hallenbestzeit von 53,69 Sekunden den Titel.





