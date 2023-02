Rehnenhof-​Wetzgau: „Wexhainer Narrenzunft“ im SWR-​Fernsehen

Foto: gbr

Der Südwestrundfunk ist auf die besondere närrische Gmünder Gruppierung „Wexhainer Narrenzunft“ aufmerksam geworden und stellt sie am „Schmotzigen Donnerstig“, 16. Februar, im Rahmen der SWR-​Sendung „Kaffee oder Tee“ einer breiten Öffentlichkeit vor und interviewt Zunftmeister Robin Kucher.

Donnerstag, 16. Februar 2023

Gerold Bauer

39 Sekunden Lesedauer



Die „Wexhainer Narrenzunft“ ist gleich doppelt jung. Denn zum einen gibt es jene Gruppe, die sich erklärtermaßen der schwäbisch-​alemannischen Fasnet verschrieben hat, ja erst seit ein paar Jahren. Zum anderen stecken in den bunten Kostümen und unter den Masken der „Wexhainer“ fast durchweg sehr junge Leute, die diese Narrenzunft auch selbst und aus eigener Kraft ins Leben gerufen haben.Ab zirka 17.35 Uhr dreht sich der Filmbeitrag um die jungen Wilden aus dem Schwäbisch Gmünder Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau. Weil die „Wexhainer Narrenzunft“ an diesem besonderen Tag mit zahlreichen Rathausstürmen und der Weiberfasnet natürlich im Gmünder Raum unterwegs ist, wird Zunftmeister Robin Kucher nicht persönlich im Studio sitzen, sondern per Live-​Schalte mit Moderatorin Heike Greis über die Fasnet sprechen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



170 Aufrufe

157 Wörter

32 Minuten Online



Beitrag teilen