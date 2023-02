Andreas Straub: Neuer Ostalb-​Kreisbrandmeister im Interview

Kreisbrandmeister Andreas Straub beschreibt nach einem halben Jahr im Amt seine ersten Erfahrungen sowie Herausforderungen und Ziele. Ein Interview.

Vor nunmehr sechs Monaten trat er sein Amt als Ostalb-​Kreisbrandmeister und Chef des Geschäftsbereiches Brand– und Katastrophenschutz mit dem neuen Resilienzzentrum als Pilotprojekt des Landkreises an. Über seine ersten Eindrücke sowie Herausforderungen und Ziele seiner Arbeit haben wir mit ihm gesprochen.Aller Anfang benötigt Zeit, um sich in ein neues Aufgabenfeld einzuarbeiten und die Akteure kennenzulernen. Die herzliche, umgängliche und bodenständige Art der Menschen hier im Ostalbkreis erleichtert mir die Einarbeitung doch sehr. Eine nicht ganz selbstverständliche zweimonatige Einarbeitungsphase an der Seite meines Vorgängers Otto Feil war ein guter Grundstein für meine zukünftige Arbeit als Kreisbrandmeister und Leiter des Geschäftsbereiches Brand– und Katastrophenschutz. Es hat mir auch gezeigt, wie wichtig der Landkreisverwaltung eine gute Einarbeitung in einem doch sehr verantwortungsvollen Amt ist. Ausgelöst durch den Ukrainekrieg, habe ich noch zusätzlich zur Einarbeitung gleich zu Beginn meiner Amtszeit eine große Aufgabe bekommen. Den Aufbau beziehungsweise die Reaktivierung des kommunalen Krisenmanagements. Eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden mit zu meinen ersten Eindrücken.

