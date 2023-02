Bewerbung: Schwäbische Wald-​Fee gesucht

Wer wird die neue Schwäbische Wald-​Fee? Die Bewerbungsfrist läuft bis 17. März.

Nach bald einem Jahr voller Engagement und Begeisterung zieht die achte Schwäbische Wald-​Fee Kim-​Laura Rützler ein erstes Resümee: „Die Zeit ist wie im Fluge vergangen und war einfach fantastisch.“ Jetzt geht es darum, eine Nachfolgerin zu finden, die den Schwäbischen Wald ein Jahr lang authentisch repräsentiert. Alle interessierten Anwärterinnen auf den Feenthron können sich bis zum 17. März bewerben und mit Fähigkeit und einem Funken Glück ihr Talent bei der Wahl am 4. April in Oppenweiler unter Beweis stellen.Auf die Nachfolgerin warten während ihrer Amtszeit viele spannende Events in den Kommunen, ob am Tag des Schwäbischen Waldes, am Mühlentag oder im Vorprogramm des Andrea Berg „Heimspiels“. Auf Messen wie der CMT in Stuttgart und bei anderen Präsentationsterminen informiert die Schwäbische Wald-​Fee über das vielseitige touristische Angebot und wirbt für den Erhalt der Natur und für ihre heimatliche Freizeitregion.Bedingung für die Teilnahme ist, dass der Wohnsitz oder der Lebensmittelpunkt der Bewerberin in einer der Mitgliedskommunen des Schwäbischen Waldes liegt und sie volljährig ist. Ausschlaggebend ist ebenso, dass die neue Schwäbische Wald-​Fee mit Freude, Begeisterung und Herzblut für ihre Heimat werben möchte. Bewerbungen sind direkt ans Rathaus der Heimatkommune, beispielsweise Alfdorf, Gschwend, oder Welzheim zu richten. Weitere Infos: Bewerbungsstart Schwäbische WaldFee 2023

