Kulturministerin besucht Schulbauernhof in Täferrot

Fotos: gbr

Theresa Schopper zeigte sich vom naturverbundenen pädagogischen Konzept der Grundschule in Täferrot sehr angetan. Solche Angebot seien ideal um die Sozialkompetenz bei Kindern zu fördern.

Freitag, 17. Februar 2023

Gerold Bauer

22 Sekunden Lesedauer



Kulturministerin Theresa Schopper hatte sich für den „Schmotzigen Donnerstag“ ein Kontrastprogramm ausgesucht. Statt „Tätä“ und Narrensturm reiste die Grünen-​Politikerin nach Täferrot, um sich das besondere pädagogische Programm der Grundschule, insbesondere den Schulbauernhof, anzuschauen. Das Heranführen von Kindern an Zusammenhänge in der Natur und in der Landwirtschaft sei vorbildlich und fördere die Entwicklung der Sozialkompetenz.





Lesen Sie mehr darüber am 17. Februar in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



486 Aufrufe

90 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen