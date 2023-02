Ralph Kaechele, der in Lorch aufwuchs, im Kamerateam für Oscar nominiert

Foto: Jens Winkler

Das Musikdrama „Tár“ ist bei der diesjährigen Verleihung am 12. März für sechs Oscars nominiert, unter anderem für die beste Kamera. Bei der Produktion war der aus Lorch stammende Ralph Kaechele Teil des Teams von Hauptkameramann Florian Hoffmeister.

Freitag, 17. Februar 2023

Benjamin Richter

57 Sekunden Lesedauer



Dem einen oder der anderem mag „Tár“ schon über den Weg gelaufen sein, etwa in Form eines Werbebanners oder Online-​Trailerclips: Am 23. Februar kommt der US-​Spielfilm mit Starschauspielerin Cate Blanchett in der Hauptrolle in die deutschen Kinos.

Das Drama, das von einer fiktiven Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters erzählt, die sich in dem männerdominierten Beruf bewähren muss, ist in gleich sechs Kategorien für den prestigeträchtigsten Filmpreis der Welt, den Academy Award, besser bekannt als Oscar, nominiert.

Einige Preise hat die Produktion schon gewonnen, bereits an diesem Sonntag könnten bei der Verleihung der British Academy Film Awards (BAFTA) bis zu fünf weitere hinzukommen, bevor sich das Who’s who des Filmgeschäfts am 12. März in Hollywood zur Oscar-​Gala trifft.

Mit dabei sein wird dann auch ein Kameramann aus Lorch, der als Teil des Kamerateams 45 Drehtage lang an „Tár“ mitgewirkt hat. „Jedoch gebührt die komplette Ehre dem Hauptkameramann Florian Hoffmeister“, betont Ralph Kaechele im RZ-​Gespräch sogleich bescheiden.





Wie Kaecheles Mitarbeit bei dem Projekt zustande gekommen ist und in welchen Szenen von „Tár“ er kameratechnisch eine besondere Herausforderung gesehen hat, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



233 Aufrufe

231 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen