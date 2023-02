TSB Gmünd: 30-​Punkte-​Marke zum Greifen nahe

Schritt für Schritt nähert sich der Handball-​Oberligist TSB Gmünd dem frühzeitigen Klassenerhalt. Im ersten von zwei richtungsweisenden Heimspielen wartet an diesem Samstag (19.30 Uhr/​Großsporthalle) der akut abstiegsbedrohte TSV Weinsberg.

Freitag, 17. Februar 2023

Benjamin Richter

Volker Haiser gilt beim TSB als der analytische, sachliche Typ. Genau diese Art ist es auch, die ihn seit einigen Monaten mit dem eher impulsiven Michael Stettner zu einem so harmonischen Trainerduo verschmelzen lässt.

Vergangenen Sonntag allerdings hielt es auch Ruhepol Haiser nicht mehr auf dem Sitz. „Das waren wirklich sehr große Gefühle“, blickt der 57-​Jährige auf die Aufholjagd seines Teams zurück, welches sich nach einem Sieben Tore-​Rückstand noch ein 31:31-Remis beim Aufstiegsaspiranten verdiente.

Ein Tick Erleichterung schwingt in Haisers Worten mit, denn erstmals punktete der TSB damit in der Halle einer Top-​Fünf-​Mannschaft.

„Die Jungs haben ihr Herz in die Hand genommen“, betont der Co-​Trainer. Moral, Kampf und taktische Kniffe seien ausschlaggebend gewesen.

Das große Aber: „Handballerisch haben wir sicher nicht alles gezeigt, was wir drauf haben.“ Denn mit weniger technischen Fehlern und Unsicherheiten in der Ballbehandlung hätte man das Spiel in der Schlussphase vielleicht sogar komplett drehen und als überraschender Sieger vom Feld gehen können. „Wobei das sogar vermessen gewesen wäre“, meint Haiser.





