Beilage „Wochenende“: Auch in den tollen Tagen tut manchmal Ruhe gut

Foto: Ursula Dubisar

Das Titelfoto der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung zeigt die Reiterleskapelle bei Tannweiler. Ruhig liegt sie da. Woanders ist an diesem Fasnetswochenende der Bär los. Aber vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, trotz des Fasnachtstrubels etwas Ruhe zu finden. Ein paar Anregungen gibt es in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.

Samstag, 18. Februar 2023

Franz Graser

Einen kleinen Ausflug in seine Jugend unternimmt unser Reporter im Feature dieser Ausgabe. Es geht um den Juwelierladen der kleinen Leute, den es früher fast an jeder Ecke gab – den Kaugummiautomaten. Denn die Automaten spuckten nicht nur Kaugummikugeln aus, sondern manchmal auch Ringe und kleine Anhänger. Im Feature lesen Sie, ob unser Reporter Glück hatte. Natürlich enthält die Wochenendbeilage wieder Vereinsmeldungen, Leserbriefe und viel Rätselspaß.







Ruhe und Idylle pur finden sich auch in Vellbach, einem kleinen Ort, der zur Gemeinde Eschach gehört. Aber das Idyll täuscht ein wenig, denn die Vellbacherinnen und Vellbacher leben keineswegs hinter dem Mond. Was sich sonst noch in Vellbach zu sehen lohnt, lesen Sie im Schauort-​Porträt.

