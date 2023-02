„Romeo und „Julia“ auf der Bühne der Freien Waldorfschule

Foto: Bettina Burchard

Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse der Freien Waldorfschule Schwäbisch Gmünd haben William Shakespeares Drama „Romeo und Julia“ auf die Bühne gebracht. Bis zum bitteren Ende fieberte das Publikum mit den Protagonisten mit.

Samstag, 18. Februar 2023

Franz Graser

Durch die hell erleuchteten Fenster der Freien Waldorfschule konnte man am Freitagabend festlich kostümierte und geschminkte Schüler rezitierend in den Räumen auf und abschreiten sehen. Frisuren wurden gesteckt und Kostüme zurechtgezupft. Einige Schüler nutzten die Zeit, um noch eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen, um für den langen Abend auf und hinter der Bühne gestärkt zu sein. Die Elternschaft der Freien Waldorfschule hatte für die Schüler und die zahlreichen Theaterbesucher ein ansprechendes Buffet vorbereitet. „Romeo und Julia“ stand als Theaterspiel der 8. Klasse auf dem Abendprogramm.







Die Schüler der 8. Klasse hatten sich in den zurückliegenden fünf Wochen die Tragödie von William Shakespeare gemeinsam mit der passionierten Regisseurin Ann Catherin Schmidt erarbeitet, die Theaterprojekte an Waldorfschulen im ganzen Bundesgebiet und am Goetheanum in der Schweiz realisierte. Während der fünf Wochen intensiver Theaterarbeit auf allen Ebenen sind die 31 Schüler in ihre Rollen hineingewachsen und entwickelten große Freude am Spiel.





Für die historischen Fechtszenen im Stück wurden sie eigens von der Ritterschaft Gmünd trainiert die eine Gruppe des Vereins Staufersaga e.V. ist und sich auf historisches und szenisches Fechten spezialisiert hat. Der Emil-​Molt-​Saal füllte sich und die Clans der Familien Montague und Capulet standen sich im erbitterten Streit wieder einmal gegenüber. Sie lieferten sich Fechtkämpfe, und immer wieder floss Blut.

