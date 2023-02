Kirche: Jugendliche wünschen moderne Lieder

Foto: Parler-​Gymnasium

Dekanin Ursula Richter hat am Parler-​Gymnasium den Oberstufenkurs „Evangelische Religion“ besucht. In der Diskussion haben ihr die Jugendlichen ihre Wünsche und Anregungen mit auf den Weg gegeben — unter anderem ging es um moderne Gottesdienste und zeitgemäßes Liedgut.

Sonntag, 19. Februar 2023

Franz Graser

Die Jugendlichen äußerten den Wunsch, dass sich die Kirche den jungen Leuten viel mehr zuwenden müsse. Die vermehrten Kirchenaustritte wurden als Problem angesehen. Es wurde aber auch deutlich, dass heute nicht mehr unbedingt eine Bindung an die evangelische Kirche vorhanden sei. Junge Menschen entschieden ihre Kirchenzugehörigkeit verstärkt nach dem Motto: „Was bringt mir persönlich eine Mitgliedschaft?“ Wenn man keinen „Mehrwert“ in der Kirchenmitgliedschaft mehr sehe, zöge man auch einen Austritt in Betracht.





Zudem wünschten sich die jungen Leute moderne Gottesdienste mit modernen Liedern. Die Dekanin zeigte viel Verständnis für die Wünsche der Schülerinnen und Schüler. Sie habe beim Verfassen ihrer Predigten und bei der Vorbereitung des Gottesdienstes aber oftmals die erwarteten Besucher im Blick, die sich im fortgeschrittenen Alter befänden.







Ein ausführlicher Bericht findet sich in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.





