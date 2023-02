Nachdenkliche Narrenpredigt: Dekan Kloker wirbt für Frieden

Foto: astavi

Viele kostümierte Christen sind am Fastnachtssonntag um 11 Uhr in die St.Franziskus-Kirche zum Gottesdienst geströmt. Dort hielt der katholische Dekan Robert Kloker die traditionelle Narrenpredigt in Reimform. Im Vordergrund stand seine Sorge um den Frieden, der angesichts des Ukrainekriegs mehr denn je bedroht sei.

Sonntag, 19. Februar 2023

Franz Graser

Nicht zum Lachen seien auch der Ukrainekrieg und die damit zusammenhängende Energiekrise: „Viele denken noch an die kalten Wintertage, /​auch die waren hierzulande eine Plage, /​knapp wurden Strom und Energie, /​so etwas kannten wir noch nie! /​Schuld dran, und jetzt sind wir beim Thema, /​ist das schwierige Dilemma, /​wie umzugehen ist mit Putin, dem Aggressor, /​längst ist er mutiert zum Diktator.“





Kloker warf die Frage auf, wie mit einem solchen Aggressor umzugehen sei. Solle man die „Hände zum Kampf erheben“ oder für Frieden eintreten, wie Jesus es proklamiert und vorgelebt habe? „Zahn für Zahn und Auge für Auge, /​es niemals zum Frieden tauge“, mahnte der Geistliche — auch wenn dies nicht leicht sei und es viel „Glaubenssaft“ erfordere.







Kloker sagte, die Narren hätten endlich wieder Gelegenheit, laut „Hurra“ zu rufen, denn: „Verbannt ist die schlimme Corona-​Zeit.“ Die Narren hätten zwar wieder die Macht übernommen, doch wenn man die Welt so betrachte, bleibe einem viel zu oft das Lachen im Halse stecken, meinte der Dekan. Dabei sprach er die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien an, die vielen Menschen Tod und Trauer gebracht habe.

