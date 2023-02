Volleyball: DJK Gmünd entzaubert den Tabellenzweiten mit 3:0

Am 16. Spieltag der Volleyball-​Regionalliga bieten die Gmünderinnen beim Tabellenzweiten Ditzingen eine perfekte Vorstellung. Nur ein einziges Mal, beim 12:13 im dritten Satz, liegt die Mannschaft von Trainer Christian Hohmann im Hintertreffen.

Sonntag, 19. Februar 2023

Alex Vogt

Ein glattes 3:0 (25:20, 25:27, 25:21) beim starken Tabellenzweiten – was ist da passiert? „Diese Frage haben sich auch die Ditzingerinnen nach der Partie gestellt“, erklärte Gmünds Trainer Christian Hohmann nach dem starken Auftritt seines Teams. Schließlich hatte er eine „Aufschlagschlacht“ prognostiziert. Denn nicht nur sein Team, sondern auch Gastgeber Ditzingen zeigt sich in dieser Regionalliga-​Saison bei der Angabe in der Regel druckvoll und bringt die Gegner dadurch in Bedrängnis. Doch von Beginn an war es seine Mannschaft, die die Zügel in die Hand nahm. „Wir sind in alle drei Sätze gut reingekommen“, so Hohmann.Entgegen seiner Gepflogenheit, möglichst vielen Spielerinnen eine Einsatzzeit zu geben, wechselte der DJK-​Coach nur einmal aus – beim ersten Matchball kam Hannah Werner für Zuspielerin Lisa Denzinger. Dieser wurde gleich verwandelt, beziehungsweise von den Gastgeberinnen selber zu deren Ungunsten versemmelt.

