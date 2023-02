Am Samstag: Faschingsauftakt in Weiler in den Bergen

Foto: TV Weiler in den Bergen

Mit dem Kinderfasching startet am Samstag, 4. Februar,um 13 Uhr das Fastnachtstreiben in Weiler in den Bergen. Ort ist die Bernhardushalle. Kinderschminken, ein buntes Programm, eine Candy-​Bar und jede Menge Popcorn sollen die kleinen Fastnachtsnärrinnen und –jecken begeistern. In dem Gmünder Teilort ist aber noch mehr geboten.

Weiter geht es am Freitag, 10. Februar, mit der — bereits ausverkauften — Prunksitzung. Auch beim Guggenmusiktreffen am Samstag, 11. Februar, ist Weiler in den Bergen gut vertreten: Die Prinzengarde lädt hier zu heißen Getränken, Roter Wurst und Leberkäs ein. Höhepunkt und Abschluss ist schließlich am Freitag, 17. Februar, der TV-​Ball.





