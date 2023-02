Beschlag-​Experte Schoell aus Hussenhofen baut neu auf dem Gügling

Visualisierung: Fa. Schoell

Die Unternehmer-​Familie Schoell ist inzwischen in der fünften Generation in der Gmünder Geschäftswelt fest etabliert und sich als Beschlag-​Experte in Hussenhofen einen Namen gemacht. Nun stellt die Hermann Schoell GmbH und Co. KG mit einem Neubau auf dem Gügling die Weichen, um die Firma fit für die Zukunft zu machen.

Donnerstag, 02. Februar 2023

Gerold Bauer

Der Neubau für das Büro– und Logistikzentrum in der Lise-​Meitner-​Straße bietet eine Lagerfläche von 4230 Quadratmetern – davon knapp 1300 Quadratmeter fürs Büro. Die Fertigstellung ist für Dezember 2023 terminiert.





