Fasnet: Mit der Prunksitzung beginnt die heiße Phase in Schwäbisch Gmünd

Am Freitag, 3. Februar, findet im Stadtgarten die Prunksitzung der Gmender Fasnet e.V. statt. In Gmünd freuen sich die Narren darauf, dass dieses Jahr in der fünften Jahreszeit wieder alle traditionellen Veranstaltungen ohne Einschränkungen möglich sind – inklusive Guggenmusik-​Treffen, Rathaussturm und großem Faschingsumzug mit fast 100 Gruppen.

Donnerstag, 02. Februar 2023

Gerold Bauer

Völlig ausgefallen war die Gmender Fasnet ja sogar in den Corona-​Jahren nicht, aber virtuelle Veranstaltungen konnten natürlich nie das Feiern mit echten Begegnungen ersetzen. Zumal das Miteinander und die menschliche Nähe – zum Beispiel beim Schunkeln, Tanzen oder Zuprosten – ein wesentliches Element der fünften Jahreszeit darstellt.



„Wir sind froh, dass wir nun endlich wieder in die Vollen gehen können“, sagte der Gmünder Veranstaltungsmanager Robert Frank. Im gleichen Atemzug unterstrich er aber, dass er damit nicht meint, man wünsche sich volltrunkene Veranstaltungsbesucherinnen und –besucher. Unisono mit dem Führungsteam der Gmender Fasnet e.V. bekannte sichFrank zum „Schnapserlass“ der Stadt. Wie gewohnt werden keine „harten Sachen“ ausgeschenkt und der Jugendschutz habe Priorität.





