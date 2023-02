Kabarett: Martina Schwarzmann ist geradeaus und saukomisch

Pfeilgrad, saukomisch und mit bodenständigem Witz: Martina Schwarzmann begeistert im Congress Centrum Stadtgarten (CCS) mit einem bayerischen Kabarettabend ohne krachlederne Plattheiten

Donnerstag, 02. Februar 2023

Jürgen Widmer

Dabei erweist sie sich als Meisterin der genauen Beobachtung, kein Anlass zu klein, um nicht als Anlass zu einer Pointe oder einem Lied zu dienen.







Was Martina Schwarzmann ihren Kindern im Homeshooling beigebracht hat, wer Mathias Kellner ist, und was das Ganze mit Herdtlinsweiler zu tun hat, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Lang hat es gedauert: Bereits 2020 sollte Schwarzmann ins CCS kommen, stattdessen kam das große „C“ und Schwarzmann landete auf dem heimatlichen Bauernhof in Altomünster statt auf Tournee.Dort reifte dann nicht nur das Getreide, sondern auch ein neues Programm. Und weil die Schwarzmann die Schwarzmann ist, sorgten ihre „floddereske Familie“, der Stammtisch um den Karle und das Landleben für ausreichend Inspiration.Schwarzmann setzt nicht auf die Ratschkatl-​Besserwisserei einer Monika Gruber oder die rustikale Frivolität einer Lisa Fitz. Sie ratscht nicht im Dauerempörungston, denn, wie sie bekennt, ist ihr vieles „Wuascht“.

