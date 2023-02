Tiny Houses in Bettringen: Landsiedlung stellt Regeln auf

Foto: picture alliance /​dpa | Federico Gambarini

An der Znaimer Straße in Unterbettringen will die Stadt Schwäbisch Gmünd sechs Bauplätze für sogenannte Tiny Houses ausweisen. Die Landsiedlung Baden-​Württemberg, der die Grundstücke gehören, nannte nun die Anforderungen an die Bauweise. Manchem Ausschussmitglied waren diese zu strikt formuliert.

Donnerstag, 02. Februar 2023

Benjamin Richter

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Wenn ein Tagesordnungspunkt mit der durch den Raum gerufenen Erinnerung, dass fünf mal sechs 30 ergibt, auf der einen Seite und dem Herunterbeten willkürlich erscheinender Regularien auf der anderen Seite endet, kann man sich schon denken, dass sich noch nicht alle Beteiligten einig sind.

Aber von vorn: Weil die Stadt Schwäbisch Gmünd auf eine entsprechende Nachfrage reagieren und die bislang unterrepräsentierte Wohnform der Tiny Houses auf Grundstücken der Landsiedlung Baden-​Württemberg anbieten will, stellte deren Stadtplanerin und Grundstücksentwicklerin Michaele Ott das Vorhaben am Mittwochabend im Klima-​, Umwelt– und Bauausschuss vor.

Bei Tiny Houses geht es darum, dass Hausbauer sich bewusst auf den Raum beschränken, den sie wirklich benötigen, was ein natur– und umweltgerechteres Leben ermöglichen soll.

Das führt zu Häusern mit sehr kleinen Grundflächen: Wie Ott darlegte, werden für das Areal südlich der Znaimer Straße in Unterbettringen, am Troppauer Weg, nur Häuser mit einer maximalen Länge von acht Metern und einer maximalen Breite von vier Metern zulässig sein. 32 Quadratmeter – mehr gibt’s nicht für die Selbstverwirklichung.





Auf welche Aspekte die Landsiedlung bei den Mini-​Häusern außerdem Wert legt und welche Kritikpunkte aus den Reihen der Gemeinderäte vorgebracht wurden, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



317 Aufrufe

242 Wörter

44 Minuten Online



Beitrag teilen