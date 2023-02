37. Gmünder Stadtlauf: Bambini und Schüler wieder dabei

In seiner 37. Auflage kehrt der Gmünder Stadtlauf zu dem aus Vor-​Corona-​Zeiten bekannten Format zurück. Schon deswegen haben die Macher das klare Ziel ausgerufen, die letztjährige Zahl von knapp 600 Anmeldungen zu übertreffen. Aktuell sind bereits rund 220 eingegangen.

Aber noch sind es bis zu dem Volkslauf mit Start und Ziel an der Großsporthalle in der Katharinenstraße ja ein paar Wochen hin: Der erste Startschuss fällt am Samstag, 11. März, um Punkt zwölf Uhr, wenn die Bambini beim AOK-​Lauf auf die 422 Meter lange Strecke geschickt werden.

Ab 12.30 Uhr gibt es die Sparkassen-​Schülerläufe und – ebenfalls zum ersten Mal seit der Pandemie – den Weber-​Greissinger-​Handicap-​Lauf über 1,5 Kilometer.

Ab 14 Uhr messen sich die Teilnehmer im Halbmarathon, dem Widmann-​Cup, während um 14.20 Uhr die Starter im Relex-​Team-​Cup für Duos über zwei Mal fünf Kilometer und im ZF-​Safety-​Run über zehn Kilometer auf die Piste gehen. Das Fünf-​Kilometer-​Rennen, für das mit Voestalpine in diesem Jahr ein neuer Sponsor gewonnen wurde, beginnt um 14.30 Uhr.

„Erfahrungsgemäß sind die letzten Wochen vor dem Lauf die entscheidenden für die Anmeldungen“, legt Organisator Tim Schwarzkopf von der DJK Gmünd dar.





Wie man sich für den Gmünder Stadtlauf anmelden kann und welche bekannten Namen sich bereits für das Lauf-​Highlight im März angekündigt haben, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Es lohnt sich auch ein Blick auf das Instagram-​Profil des Laufevents, dort gibt es aktuelle News zum Stadtlauf.

