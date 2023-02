Erdbebenhilfe für Türkei: Fotograf aus Schwäbisch Gmünd in Erdbebengebiet Kahramanmaraş

Am 5. und 6. Februar wurden die Türkei und Syrien von einem Erdbeben erschüttert. Ein Schwäbisch Gmünder machte sich auf den Weg, um zu helfen – direkt ins Erdbebengebiet.

Montag, 20. Februar 2023

Sarah Fleischer

„Noch sind gar nicht alle Menschen geborgen, die Suche geht weiter“, berichtet Atilla Caliskan bei einem Telefonat. Der Fotograf aus Schwäbisch Gmünd war vergangenen Freitag ins Erdbebengebiet gereist, direkt nach Kahramanmaraş .Seitdem hilft er vor Ort bei der Koordination und Organisation von Hilfeleistungen. „Die Bilder, die man im Fernsehen und Internet sah, haben mich wirklich mitgenommen. Da war dieser Drang zu helfen in mir“, erinnert er sich. Er organisiert Medikamente, Gas, Heizung — aber auch Betreuung für die Kinder, die ihr Zuhause verloren haben.







Was Caliskan von der Situation vor Ort erzählt und wie man von Deutschland aus jetzt helfen kann, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Auch erhaltlich am iKiosk.

14 Tage ist es her, dass in der Türkei und in Syrien die Erde bebte. Das Ausmaß der Zerstörung wird jeden Tag deutlicher, die Zahl der Toten steigt. Inzwischen liegt sie bei über 40.000, wie die Tagesschau berichtet.

