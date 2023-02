Heubach: Wasser mit Geschmack — und Utopie

Foto: Sebastian Fauser

Utopie ist das Motto des diesjährigen Wasser mit Geschmack Festivals in Heubach. Das Festival findet diesen Sommer am 26. August zum neunten Mal statt. Erneut wird die Stellung in Heubach zum Mekka für Fans der elektronischen Musik.

Montag, 20. Februar 2023

Thorsten Vaas

„Wir schreiben das Jahr 4014. Natur und Technik sind miteinander verschmolzen, neuartige robotoide Wesen bevölkern die Erde. Eine neue Zivilisation ist entstanden und das Wasser mit Geschmack Festival feiert nach seiner Premiere in 2014 sein 2000-​jähriges Bestehen.“Was sich wie ein abenteuerlicher Science-​Fiction-​Roman liest, wird für die Besucher der diesjährigen Festival-​Edition Wirklichkeit. „Unter dem Motto Utopie erwartet die Besucher eine abenteuerliche und düstere Erde der Zukunft“, erklärt Kreativdirektor Chen-​Hen Mai.Der im Dezember gestartete limitierte Kartenvorverkauf musste bereits Anfang Januar wieder beendet werden. Mehrere hundert „Cybird-​Tickets“ der ersten vergünstigten Preiskategorie waren innerhalb weniger Tage vergriffen. Seit Anfang Januar läuft nun der reguläre Ticketverkauf für das Wasser mit Geschmack Festival. Es findet am 26. August in der Stellung in Heubach statt.Für 46,00 Euro können sich Besucher mit dem „ Blumonoid-​2000-​Ticket “ die Teilnahme an einem Tag in der Zukunft sichern. Das Line-​Up und weitere Informationen werden in den nächsten Wochen über Social-​Mediaund die Website ( Wasser mit Geschmack Festival 2023 ) veröffentlicht.

