Klimafasten 2023: Tipps für Klimaschutz im Alltag

Auch in diesem Jahr lädt die Evangelische Erwachsenenbildung Ostalb zum Klimafasten ein. Sieben Wochen lang geht es um die Frage: „Wie kann ich Klima– und Umweltschutz in meinem Alltag umsetzen?“ Begleitet wird die Aktion von allerlei Veranstaltungen.

Montag, 20. Februar 2023

Sarah Fleischer

44 Sekunden Lesedauer



In der Zeit von Aschermittwoch bis Ostersamstag wird der Schwerpunkt jede Woche auf ein anderes Thema gelegt. So entstehen sieben Themenbereiche.

Begleitet wird das ganze von verschiedenen Veranstaltungen, Gottesdiensten und der Online-​Fastengruppe.





Details zum Klimafasten und was wann stattfindet, finden Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Bereits zum zweiten Mal findet im Ostalbkreis das ökumenische Klimafasten statt. An der bundesweiten Initiative beteiligen sich in diesem Jahr 24 Landeskirchen und Bistümer aus ganz Deutschland. Mitmachen könne aber wirklich jede Person, man müsse nicht religiös oder Kirchenmitglied sein, betont die evangelische Pfarrerin Maike Ulrich.Das Klimafasten steht dennoch in der christlichen Tradition des Fastens und so lautet der biblische Leitsatz dieses Jahr: „So viel wie du wirklich brauchst“. Ziel ist es, sich Zeit zu nehmen, das eigene Handeln im Alltag zu überdenken, Achtsamkeit zu üben und auch Neues auszuprobieren.

