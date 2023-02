Schwäbische Küche am Münster in Gmünd

Benjamin Müller ist Küchenchef mit sehr respektabler Berufserfahrung und mit Leidenschaft. Er freut sich schon darauf, die Gmünderinnen und Gmünder ab Karfreitag im Gebäude Münsterplatz 12 mit regionalen Gerichten zu bewirten.

Bis zum 31. März steht Müller als Pächter und Küchenchef noch im Restaurant des Hotels „Adler“ im Aalener Stadtteil Waldhausen am Herd. Sein Ziel ist es, am Karfreitag in Gmünd zu öffnen. Das neue Lokal befindet sich im gleichen Gebäude wie das frühere „Café Spielplatz“.







