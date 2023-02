Wissen: Wo landen geklaute Fahrräder?

Foto: Jens Goetzke/pixelio.de

Mit einem ungewöhnlichen Thema hat sich ein niederländisches Forschungsteam der Technischen Universität Delft befasst. Es ging darum, herauszufinden, was mit gestohlenen Fahrrädern passiert. Zu diesem Zweck wurden in der Fahrradmetropole Amsterdam 100 gebrauchte Fahrräder mit Ortungssensoren präpariert und dann auf öffentlichen Plätzen abgestellt.

Der Zustand der präpaprierten Fahrräder war unterschiedlich: Das Spektrum reichte von gut gewarteten, fast neuen Rädern bis zu nahezu unbrauchbaren, angerosteten Drahteseln. Von den 100 präparierten Fahrrädern wurden 70 gestohlen. Meist kamen die Diebe im Schutz der Dunkelheit, montags oder mittwochs gegen 3 Uhr morgens. Überraschend dabei: 68 der 70 gestohlenen Fahrräder blieben in der Stadt beziehungsweise der Region Amsterdam.







Ein Teil der Fahrräder wurde später in der Nähe von Fahrrad-​Gebrauchtläden geortet, wo sie vermutlich verkauft wurden. Der Diebstahl von 22 Fahrrädern war, so das Forschungsteam, möglicherweise dem organisierten Verbrechen zuzuordnen, weil die Räder ein ähnliches Bewegungsprofil aufwiesen. Hinter diesen Diebstählen steckten also möglicherweise die gleichen Täter.







