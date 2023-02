Eisenbahn-​Belvedere-​Verein Gmünd will Kleinod erhalten

Es gehörte 160 Jahre lang zu den ersten Bauwerken, die Zugreisende bei der Ankunft in Schwäbisch Gmünd zu Gesicht bekamen: das Eisenbahn-​Belvedere. Ein neu gegründeter Verein hat es sich nun zum Ziel gesetzt, das Denkmal in naher Zukunft an seinem angestammten Platz wiederaufzubauen.

Dienstag, 21. Februar 2023

Benjamin Richter

Wo sich bis vor eineinhalb Jahren das Eisenbahn-​Belvedere befand, zeugt heute nur eine Mauer mit zwei balkonähnlichen Ausbuchtungen vom Glanz früherer Tage.

Im September 2021 wurde die Pergola noch mit einem Schwerlastgerüst gesichert, um einen drohenden Einsturz abzuwenden. Wenig später bauten mehrere Gmünder Unternehmen die Dächer und Holzbauteile denkmalgerecht ab und katalogisierten jedes Einzelteil. Bei den Steinsäulen gingen sie ebenso vor.

Seit der „Rettungsaktion“ liegen die Holzbalken und Steinklötze nun in einer Laube und warten wenige Meter von ihrem angestammten Standort darauf, zunächst restauriert und anschließend wiederaufgebaut zu werden.

Damit das möglichst bald geschehen kann, hat sich im vergangenen Oktober der Verein „Eisenbahn-​Belvedere-​Pergola-​Schwäbisch-​Gmünd“ gegründet.

Inzwischen, berichtet Udo Eckloff als Ansprechpartner des Vereins und Koordinator des Vorhabens, sei der Verein in das Vereinsregister Ulm eingetragen und die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt Schwäbisch Gmünd anerkannt.

Der Verein, erläutert Eckloff, werde die Abbau-​, Restaurierungs-​, Wiederaufbau– und Erhaltungsmaßnahmen verantworten.





