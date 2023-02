Gibt es wieder mehr Infektionen?

Viele hören im persönlichen Umfeld derzeit wieder von mehr Coronafällen. Ist da was dran? Die Inzidenz kann es kaum beantworten, doch es gibt mittlerweile andere Datenquellen.

Anekdotisch hören derzeit wieder mehr Menschen von Corona-​Infektionen – mit den bekannten, teilweise sehr unangenehmen Symptomen. Gibt es derzeit eine Infektionswelle? Woran erkennt man sie? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.Die 7-​Tage-​Inzidenz war bis vergangenes Jahr der beste Indikator, um die Stärke von Infektionswellen abschätzen zu können. Mittlerweile sind beispielsweise Bürgertests nur noch schwer zu bekommen, auch die Zahl der für die Inzidenz relevanten PCR-​Tests ist stark gesunken. Deshalb taugt die Inzidenz nur noch als Trendindikator. Über die Stärke einer Infektionswelle sagt sie nichts Belastbares. In den vergangenen vier Wochen hat der Wert bundesweit um etwa ein Viertel zugelegt, allerdings nicht so stark wie vor Weihnachten und erst recht nicht so ausgeprägt wie im Sommer und Herbst 2022.

