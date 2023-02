Klais-​Orgel im Münster wird 40 Jahre alt

Foto: Dezman

Seit mittlerweile 40 Jahren ist die Orgel der Firma Klais im Münster Schwäbisch Gmünd verbaut. Aus diesem Grund hat am Faschingssonntag ein Auftaktkonzert zugunsten des Jubiläums stattgefunden. Gemeinsam mit dem Trompetenensemble Stuttgart präsentierte Münsterorganist Stephan Beck Stücke von Händel, Mouret, Bach und vielen mehr.

Dienstag, 21. Februar 2023

Thorsten Vaas

1983 wurde die Orgel, der mittlerweile weltweit führenden Werkstatt Klais, mit ihren 56 Registern und 3800 Pfeifen feierlich eingeweiht. Seitdem ist sie mit ihren besonderen Klängen nicht mehr aus dem Heilig-​Kreuz-​Münster wegzudenken. Hubert Beck, ehemaliger Kirchenmusikdirektor und Vater von Stephan Beck, konzipierte die Orgel damals gemeinsam mit der Firma Klais aus Bonn. Für einen solchen Ort wie diesen war klar, dass ein großes und tiefes Spektrum benötigt wird. So sei sie einerseits lyrisch und weich, zugleich aber auch bissig, kräftig und zupackend. „Das eine Orgel beides vereint ist sehr besonders“, so Stephan Beck. Auch die einzigartigen Schnittverzierungen an der Orgel machen sie zu einem besonderen Unikat.

