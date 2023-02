Was Anna Rupprecht Mut für die Nordische Ski-​WM macht

Mit der Qualifikation für das am Donnerstag stattfindende Einzelspringen von der Normalschanze beginnt an diesem Mittwoch für die Skispringerinnen um Anna Rupprecht vom SC Degenfeld die Nordische Ski-​Weltmeisterschaft im slowenischen Planica.

Dienstag, 21. Februar 2023

Benjamin Richter

Offizieller Auftakt bei diesen 54. Nordischen Ski-​Weltmeisterschaften ist an diesem Dienstag um 20.23 Uhr mit der Eröffnungsfeier. Bis zum 5. März gibt es in Planica 24 Entscheidungen um WM-​Medaillen – sieben davon im Skispringen der Frauen und Männer.

Zwei Jahre nach der Heim-​WM in Oberstdorf gehört Anna Rupprecht vom SC Degenfeld dem fünfköpfigen Skispringerinnen-​Aufgebot des Deutschen Skiverbandes an. Für die Gmünderin ist es die dritte Teilnahme an einer Nordischen Ski-​WM.

„Das schönste Erlebnis war die Mixed-​Medaille in Oberstdorf“, erinnert sich Rupprecht gerne an ihren bislang größten sportlichen Erfolg und diesen außergewöhnlichen goldenen Moment zurück, als sie vor zwei Jahren zusammen mit Katharina Althaus, Markus Eisenbichler und Karl Geiger beim Mixedspringen überraschend den Weltmeistertitel gewann.





Warum die Schanzen in Planica nicht zu Anna Rupprechts Lieblingsschanzen zählen und wieso sie dem Saisonhöhepunkt voller Selbstbewusstsein entgegenblicken kann, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 21. Februar. Auch online ist die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung im iKiosk erhältlich.



