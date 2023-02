Bezirksligaturner des TV Wetzgau starten mit Sieg in neue Saison

Die dritte Mannschaft des TV Wetzgau hat ihren ersten Wettkampf in der neuen Bezirksliga-​Saison in Ingersheim mit 241,45:234,05 Punkten gewonnen. An Boden, Pauschenpferd und Ringen verlief nicht alles nach Plan – doch tolle Übungen am Barren führten zum Erfolg.

Mittwoch, 22. Februar 2023

Benjamin Richter

So bot schon das erste Gerät, der Boden, die erste Herausforderung. Die Turner stellten fest, dass dieser ziemlich hart war, und so mussten sie ihre Übungen umstellen.





Gespannt fuhren die Bezirksligaturner vom TV Wetzgau III zum ersten Wettkampf der Bezirksliga nach Ingersheim. Waren die Trainingsbemühungen ausreichend gewesen, um den ersten Wettkampf in der neuen Saison zu gewinnen?

