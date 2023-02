Bündnis Klinikerhalt sammelt weiter Unterschriften

Foto: tv

Am vergangenen Samstag sammelte das Bündnis Klinikerhalt Unterschriften auf dem Gmünder Wochenmarkt. Die Forderung: Ein offener Prozess in der Klinik-​Debatte.

Mittwoch, 22. Februar 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



„Unser Eindruck ist, dass sich die Menschen intensiv über die laufende Diskussion informieren wollen. Sie wollen wissen, was denn am bisherigen System so schlecht und nicht mehr tragbar ist. Die Ablehnung der bisherigen Planung hinter verschlossenen Türen wird aber aus vielen berechtigten Argumenten überdeutlich“, so der Bündnis-​Sprecher Jo Frühwirth in einer Pressemitteilung.Die Menschen seien sich einig, dass etwas für den Erhalt einer guten dezentralen Klinikstruktur in einem Flächenlandkreis getan werden müsse. Niemand könne verstehen, warum ausgerechnet ein miliardenschwerer Neubau das Personalproblem in der Pflege lösen soll. Gerade beim Thema Fachkräftemangel müssten sich die Rahmenbedingungen für die Beschäftigten ändern, sonst werde das Problem auch bei einem Zentralklinikum nicht besser.Das Bündnis fordert eine echte Bürgerbeteiligung. Eine einzige Infoveranstaltung für den Gmünder Raum sei „ein Witz“. „Entscheidungsprozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen direkt zu Politikverdrossenheit“, heißt es weiter in der Mitteilung des Bündnisses Klinikerhalt. Unabhängig von der Art und Weise wie die Kreisverwaltung mit dem dringenden Wunsch der Bürgerschaft umgehe, werde das Bündnis Klinikerhalt seine Unterschriftensammlung fortführen.Auf dem Gmünder Wochenmarkt wird noch einmal am Samstag, 25. Februar, von 9 bis 12 Uhr gesammelt. Die Sammlung wird am 15. März enden und dann zusammen mit dem Verein Mehr Demokratie beim Innenministerium des Landes Baden-​Württemberg eingereicht.Die Initiatoren wollen damit den Weg für Bürgerbegehren auf Kreisebene freimachen um dann möglicherweise über den anstehenden Beschluss zur Klinikstruktur im Ostalbkreis die Bürgerschaft einbeziehen zu können.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



246 Aufrufe

252 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen