ÖPNV in Lorch: Wie geht es weiter?

Foto: Rund

Im Gemeinderat Lorch gab’s einen Sachstandsbericht zum Thema Stadtbus, Schülerverkehr und Rufbus. Unter anderem soll der Schülerverkehr optimiert werden.

Mittwoch, 22. Februar 2023

Thorsten Vaas

29 Sekunden Lesedauer



In der zurückliegenden Gemeinderatssitzung in Lorch berichtete Simone Reichersdörfer, Mitarbeiterin des Geschäftsbereichs Nachhaltige Mobilität des Ostalbkreises, über das aktuelle Busangebot sowie die geplante Optimierungen. Bis dato sei der innerörtliche Stadtverkehr in Lorch am Schülerverkehr orientiert, die Bedienung der Wohngebiete in der Kernstadt und Weitmars unregelmäßig und nicht vertaktet. Die Stadtverwaltung und der Landkreis arbeiten schon seit Mitte des Jahres 2020 an einem Stadtbuskonzept mit dem Ziel, das ÖPNV-​Angebot für Lorch weiter zu optimieren und lückenhafte Angebote im Rahmen eines Taktverkehrs zu ergänzen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



210 Aufrufe

119 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen