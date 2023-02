Am Wochenende: 35. Handwerkerausstellung „Rund ums Haus“

Am Wochenende ist es wieder soweit: Die 35. Handwerkermesse „Rund ums Haus“ öffnet am Samstag, 25. Februar, um 10 Uhr im Congress-​Centrum Stadtgarten ihre Tore. Rund 40 Ausstellerbetriebe freuen sich darauf, am Samstag und Sonntag interessierte Bauherren, Sanierer und Modernisierer zu beraten.

„Energetische Maßnahmen sind das Thema Nr. 1″, sagt Joachim Weber, der Initiator und Organisator der Ausstellung. Und Baubürgermeister Julius Mihm, der am Samstag um 10 Uhr die Messe eröffnen wird, ergänzt: „Kaum eine andere vergleichbare Messe hat derart großen Zulauf und ein so breit gefächertes Angebot.“





Ergänzt wird die Ausstellung durch ein umfangreiches Vortragsprogramm. Am Samstag und am Sonntag gibt es zu jeder vollen Stunde fundierte Informationen zur energetischen Sanierung, erneuerbaren Energien oder zum Einbruchsschutz.







Alle weiteren Informationen, darunter einen aktuellen Hallenplan und das komplette Vortragsverzeichnis, finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



