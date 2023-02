„Dein Song“: Bühne frei für Maja aus Böbingen

Maja Apprich aus Böbingen will Songwriterin des Jahres werden. Am Donnerstagabend tritt sie bei der KiKa-​Sendung „Dein Song“ auf. Wird Maja in Zukunft häufiger im Fernsehen zu sehen sein?

Donnerstag, 23. Februar 2023

Benjamin Richter

„Es war die beste Erfahrung, die ich bis jetzt machen durfte.“ Die 15-​jährige Maja schwärmt von der ersten Casting-​Runde am Schloss Biebrich in Wiesbaden. „Alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten waren so nett und freundlich.“ Da habe sie sich direkt gut aufgenommen gefühlt.

Gemeinsam mit ihrer Mutter Ines Apprich war Maja im Sommer nach Hessen zum Casting der 15. Staffel der KiKa-​Sendung „Dein Song“gefahren. Bei dem Kompositions-​Wettbewerb kämpfen Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren um den Titel „Songwriter des Jahres“.

Majas eigenes Lied „Enough“ erzählt, wie sie gelernt hat, es nicht allen Recht machen zu müssen. „Für mich persönlich ist das einfach ein mega wichtiges Thema“, erklärt die junge Böbinger Musikerin.





Majas eigenes Lied „Enough" erzählt, wie sie gelernt hat, es nicht allen Recht machen zu müssen. „Für mich persönlich ist das einfach ein mega wichtiges Thema", erklärt die junge Böbinger Musikerin.

