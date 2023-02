Iggingerin Schelken holt mit ESV Weil am Rhein Silber

Foto: Kopp

Beim Bundesliga-​Finale der besten acht nationalen Luftpistolenmannschaften hat Nathalie Schelken, die dem Schützenverein Brainkofen angehört, mit dem ESV Weil am Rhein die Silbermedaille gewonnen. Mit dabei war auch Helga Kopp als Trainerin.

Donnerstag, 23. Februar 2023

Benjamin Richter

Das Finale der besten acht Luftpistolen– und Luftgewehrmannschaften aus ganz Deutschland hat in der Ratiopharm-​Arena in Neu-​Ulm stattgefunden. In elf Wettkämpfen hatten zuvor jeweils zwölf Mannschaften in der Bundesliga Nord und Süd um die jeweils acht Startplätze bei diesem Finale gekämpft.Eine der Mannschaften im Süden, die wieder den Finaleinzug geschafft hat, ist der ESV Weil am Rhein.Mit dabei bei diesem Team sind bereits seit neun Jahren Nathalie Schelken als aktive Schützin und Helga Kopp als Trainerin. Beide haben ihre Luftpistolen-​Wurzeln beim SV Brainkofen. Schelken hat hier bei Kopp das Luftpistolenschießen gelernt und in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfolge erzielt, unter anderem bei den Deutschen Meisterschaften.

