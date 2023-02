Stadtgarten Gmünd: Ein Abend mit den größten Hits von Queen

Foto: Heiko Britz

Mit „A Night of Queen“ lässt die Band „The Bohemians“ die unvergleichliche Atmosphäre eines Konzerts der kultigen Rockgruppe für einen Abend wieder aufleben. Der Vorverkauf für das Konzert am 9. November im Gmünder Stadtgarten hat vor Kurzem begonnen.

Seine unverwechselbare Stimme wird es in der Rockgeschichte mit Sicherheit nur einmal geben – Freddie Mercury, charismatischer Frontmann und Leadsänger der Rockgruppe Queen, wäre im vergangenen Jahr am 5. September 76 Jahre alt geworden.

Die Musikveranstaltung „A Night of Queen“ erweckt die unvergleichliche Atmosphäre eines Queen-​Konzertes wieder zu neuem Leben. Am Donnerstag, 9. November, präsentieren „The Bohemians“ um 20 Uhr in Schwäbisch Gmünd im Stadtgarten nicht nur die großen Queen-​Hits, sondern zugleich eine Show, die wahrhaftig an Wiedergeburt glauben lässt.

Queen war und ist heute immer noch eine der legendärsten Bands der Welt mit einer beispiellosen Karriere, die schon vor dem frühen Tod von Freddie Mercury Kultstatus erreichte. So gut wie jeder hat schon beim Nennen des Titels die Melodie von Queen-​Klassikern wie „We Will Rock You“ oder „Radio Ga Ga“ im Ohr.

Mit dem oscarprämierten Film „Bohemian Rhapsody“ wurde der Band und vor allem Frontmann Freddie Mercury im Jahr 2018 ein filmisches Denkmal gesetzt.





