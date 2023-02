Menschen aus der Ukraine erinnern an den Jahrestag des Überfalls

Fotos: fg

Mit einer Mahnwache erinnert der ukrainische Verein „Jednannja“, zu Deutsch „Zusammenhalt“, zur Stunde an den Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Eine Fotoausstellung auf dem Gmünder Marktplatz dokumentiert die Zerstörungen und das menschliche Leid der vergangenen zwölf Monate. Ukrainische Musik ruft die Solidarität mit den Menschen in dem umkämpften Land hervor.

Freitag, 24. Februar 2023

Franz Graser

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Darüber hinaus zeigt der Verein Zeichnungen von Kindern, die eindrücklich aufzeigen, wie die Kinder den Krieg erlebt haben und erleben. Auf dem Platz vor der Johanniskirche zeichneten Kinder den Umriss der Ukraine. Diese Karte soll später mit Kerzen erleuchtet werden.







Menschen aus der Ukraine berichten in eindringlichen Statements, was sie erlebt haben und erleben, darunter eine Ärztin , die in Charkiw in der Ostukraine zwei Wochen lang in einem Luftschutzkeller schwer kranke Kinder aus der gesamten Ukraine versorgte. Erst nach und nach gelang es, die kleinen Patienten zu evakuieren: „Mein längster Krankenhauseinsatz ist vorbei. Aber für viele ukrainische Ärzte ist er noch nicht beendet.“.







Wegen des kalten Winters benötigen die Menschen in der Ukraine zur Zeit vor allem haltbare Lebensmittel, Kleidung, Schuhe und Decken sowie Batterien, da es oft keinen Strom gebe, erklärt die gebürtige Ukrainerin Irina Kimmel aus Heubach. Irina Kimmel ist Mit-​Initiatorin des Vereins „Jednannja“; mit Hilfe des Vereins soll es künftig leichter möglich sein, die Menschen in der Ukraine mit Geld– und Sachspenden zu unterstützen. Für die meisten Demonstrierenden ist der vollständige Abzug Russlands die einzig akzeptable Lösung des Konflikts.



