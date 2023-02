Weckt Urlaubsfreude: Neue Ausstellung in Galerie der Spitalmühle in Gmünd

Foto: sv

Der Backnanger Maler Michael Stricker stellt in der Gmünder Galerie Arbeiten der vergangenen zwei Jahre aus. Es sind Bilder, die in kräftigen Farben Motive aus Südeuropa und von der Insel Sylt zeigen. Die Ausstellung ist ab diesem Sonntag bis Freitag, 14. April, zu sehen.

Freitag, 24. Februar 2023

Benjamin Richter

40 Sekunden Lesedauer



Am Sonntag, 26. Februar, um 11 Uhr wird in der Galerie Spitalmühle in Schwäbisch Gmünd die zweite Ausstellung in diesem Jahr eröffnet.

Gezeigt werden farbenfrohe Landschaftsbilder, die vom Maler Michael Stricker geschaffen wurden. Die Öl– und Acrylbilder, jeweils auf Leinwand, wecken beim Betrachten Urlaubsgefühle. Die Bilder zeigen in kräftigen Farben Motive aus Südeuropa, aber auch die Insel Sylt.

Ob Zypressen, Lavendel oder Olivenbäume: Fast immer strahlen die Bilder eine Fröhlichkeit aus, die auf den Betrachter ansteckend wirkt. Musikalisch wird die Vernissage mit klassischer Musik und Jazz von Roman Docenko am Akkordeon umrahmt.





Mehr zum Künstler Michael Stricker und seinem Werdegang erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 25. Februar. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



80 Aufrufe

162 Wörter

15 Minuten Online



Beitrag teilen