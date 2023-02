34-​Jähriger bei Arbeitsunfall in Gmünd lebensgefährlich verletzt

Foto: rz-​archiv

Am Samstagmorgen ist ein Mitarbeiter in einer Firma in der Voestalpine-​Straße in Schwäbisch Gmünd rund zehn Meter tief gestürzt. Dabei erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen.

Samstag, 25. Februar 2023

Benjamin Richter

22 Sekunden Lesedauer



Wie die Polizei mitteilt, hatte der 34 Jahre alte Mann bisherigen Ermittlungen zufolge in etwa zehn Metern Höhe an einer Hydraulikpresse gearbeitet. Dass es gegen neun Uhr zu dem schlimmen Sturz kam, führen die Beamten auf ein eigenes Verschulden des Mitarbeiters zurück. Ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Klinik.





