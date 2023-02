Beilage „Wochenende“: Einfach mal eine Auszeit in der Sonne nehmen

Foto: Walter Bulling

Das Titelbild der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung zeigt eine Herde Alpakas, die einen Moment in der Sonne genießen. Walter Bulling aus Wißgoldingen ist den Tieren in der Nähe von Waldstetten begegnet. Wie die Alpakas sollten auch wir uns ganz bewusst manchmal eine Auszeit nehmen. Anregungen dazu finden sich in der Beilage „Wochenende“ der Rems-​Zeitung.

Samstag, 25. Februar 2023

Franz Graser

43 Sekunden Lesedauer



Für eine kleine Auszeit bietet sich zum Beispiel der Schauort dieser Ausgabe an. In unserem Ortsporträt geht es um Leinweiler bei Schechingen, einen kleinen Ort mit einem großen Gotteshaus, das ungewöhnlich hochwertig ausgestattet ist.







Mit Auszeiten im weiteren Sinne beschäftigt sich auch die Reportage dieser Ausgabe. Viele Menschen reisen mit dem Bus in den Urlaub; gerade für Städtereisen bietet sich der Omnibus als bequemes und sicheres Verkehrsmittel der Wahl an. In der Reportage geht es um einen Spraitbacher, der historische Omnibusse restauriert.







Darüber hinaus finden sich in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung wieder wie gewohnt Vereinsnachrichten, Meldungen aus dem kirchlichen Bereich, faszinierende Leserfotos und viel Rätselspaß.





